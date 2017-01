25.1. – Jako prevence před opakováním smogových situací, které trápí v posledních dnech Česko, by podle premiéra Bohuslava Sobotky mohlo působit mimo jiné větší rozšíření používání elektromobilů v Česku. Ministrům proto navrhne, aby zvážili přesun peněz z evropských fondů do elektromobility. „Vláda by měla primárně připravit systémové nástroje, určitě by měla jít touto cestou," řekl na dotaz, zda ministerstva elektromobily používají. Dodal, že chybí hlavně síť nabíjení.