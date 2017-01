9.1. – Vláda neschválila návrh ministerstva dopravy postavit do čela nově vznikajícího drážního regulátora bývalého ředitele Drážního úřadu Pavla Kodyma. Vyplývá to z informací tiskového odboru vlády. Ministr dopravy Dan Ťok jeho nominaci předložil, i když věděl o předběžném nesouhlasu koaličních partnerů. Před jednáním kabinetu řekl, že Kodym by měl dostat šanci. Zdůraznil, že kandidát prošel řádným výběrovým řízením.